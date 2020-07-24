مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية اعترضت اليوم طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة قوله في بيان إن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية في البحر الأسود رصدت اليوم هدفاً جوياً يقترب من حدود البلاد وإثر ذلك أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو من طراز سو 27 لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ بيه 8 أي بوسيدون.

ولفت البيان إلى أن الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود بينما عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها مبيناً أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

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