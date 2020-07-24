وزارة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608

يُقال إنّ الأزمات هي الرحم الأولى لخلق الفرص، فكيف إنْ اشتدَّت الأزمة، واستعرت وصارت حرباً شعواء امتدّت عقداً من الزمن؟ وكيف يمكن استثمار هذا النصر المصحوب بانتكاسات وجدانيّة واجتماعيّة واقتصاديّة؟ وعلى عاتق مَنْ تقع مسؤوليةُ استثمار نصرٍ كهذا؟ عشر سنوات،... المزيد ←