آخر تحديث: 2020-07-24 18:51:52
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وزارة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608

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