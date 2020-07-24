وزارة الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 608

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 3 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 24 تموز 2020
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شريط الأخبار
لاريسون: وجود القوات الأمريكية في سورية غير قانوني وعليها الانسحاب فوراً
موسكو: انتخابات مجلس الشعب مرحلة مهمة في تطوير سورية وخطوة نحو الحفاظ على استقرارها
بيسكوف: روسيا لن تتحالف ضد دولة ما
مسؤول إيراني: سنقاضي واشنطن بشأن تهديد طائرة الركاب
أهالي حلب يخفضون «مونة» الشتاء أكثر من النصف
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طوباس
وقفة احتجاجية لأهالي قرية الوطوطية في ريف القامشلي تطالب بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
جشع الولايات المتحدة يهدد صحة الملايين حول العالم
بكين تغلق القنصلية الأميركية في شينغدو رداً على استفزاز واشنطن
الصين تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية فوراً
11 غارة للعدوان السعودي على الجوف ومأرب
ترامب يلغي مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب كورونا
في ذكراها المئة.. معركة ميسلون تاريخ مشرف في المقاومة دفاعاً عن الوطن
موسوي: تفاصيل حادثة اعتراض الطائرة الإيرانية قيد التحقيق