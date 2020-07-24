نتائج مسحات المخالطين للطالب المصاب بكورونا في كلية طب الأسنان بجامعة تشرين سلبية

اللاذقية _ رشاعيسى

أكد عميد كلية طب الأسنان في جامعة تشرين الدكتور عبد الوهاب نور الله في اتصال هاتفي مع (تشرين)أن نتائج مسحات الطلاب السبعة المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها قبل أيام لطالب في السنة الرابعة جاءت سلبية.

وقال نور الله: التزام الطلاب بشروط التباعد المكاني والإجراءات الوقائية التي تفرضها الكلية والجامعة والوعي المرتفع لدى الطلبة لمخاطر الفيروس وانتشاره أدت إلى عدم انتشار العدوى وبالتالي انعدام حدوث إصابات بعد اكتشاف وجود طالب مصاب.

وأكد نور الله أن الكلية تستأنف عمليات التعقيم لكل مدرجاتها ومخابرها والغرف الإدارية على أن تعاود نشاطاتها التعليمية وامتحاناتها الأحد المقبل كما المعتاد.

ولدى سؤاله عن طالبة الدراسات التي انتشرت المعلومات عن إصابتها، أكد نور الله أنها تلتزم الحجر المنزلي وتجري الفحوصات الطبية اللازمة آملاً بالشفاء القريب.

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