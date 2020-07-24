إصابات محدودة بالتهاب الجلد الكتيل في أبقار الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

قال رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة في الحسكة الدكتور فريد عبد القادر: إن إصابات الأبقار بالتهاب الجلد الكتيل الذي يسمى أيضاً التهاب الجلد العقدي في المحافظة مازالت محدودة ولا تتجاوز 31 حالة فقط ودرجة الإصابات طفيفة وفردية وبدائية ولا تشكل أي خطورة على قطعان الأبقار.

وأوضح أن الإصابات ظهرت في مناطق محددة من المحافظة وبشكل أساس في منطقة تل حميس شمال شرق الحسكة، والمناطق المحاذية للحدود العراقية لكون المرض منتشراً في العراق, ويعود السبب في ظهور الإصابات إلى وجود مستنقعات في تلك المناطق تحولت إلى بؤر لانتشار وتكاثر حشرات البعوض والذباب التي تعد العامل الناقل لهذا المرض وغيره من الأمراض، الأمر الذي ساهم بانتشار المرض وظهور بؤر لمرض التهاب الجلد الكتيل (العقدي) في المناطق المتاخمة للحدود العراقية.

وأكد عبد القادر أن الوضع تحت السيطرة، حيث يتم حالياً تحصين الأبقار بلقاح جدري الغنم لوجود مناعة تصالبية بينه وبين مرض التهاب الجلد الكتيل (العقدي) وباستثناء هذه الإصابات التي ظهرت في هذه البؤر المحددة يعد الوضع العام للثروة الحيوانية في المحافظة جيداً ولاسيما أن المراعي متوفرة بكثرة من جراء بقايا الحصاد في حقول الشعير والقمح.

وبيـّن عبد القادر أن دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة الحسكة تقوم بتحصين الثروة الحيوانية في المحافظة حسب ما هو وارد في الخطة الإنتاجية لمديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, حيث أدت حملات التحصين البيطرية وتلقيح قطعان الماشية من جهة واعتناء مربي الماشية بقطعانهم وتقيدهم بإجراءات الحماية للوقاية من الأمراض من جهة ثانية إلى تراجع حجم الأمراض المنتشرة بين تلك القطعان في مثل هذا الوقت من كل عام.

وكانت دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة في الحسكة قد بدأت بحملة لتحصين قطعان الثروة الحيوانية والدواجن في المحافظة ضد عدد من الأمراض السارية.

يذكر أن حجم الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة يصل إلى نحو 70 ألف رأس من البقر، وأكثر من 1.4 مليون رأس من الأغنام، ونحو 159 ألف رأس من الماعز.

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