بيسكوف: روسيا لن تتحالف ضد دولة ما

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن موسكو لن تشارك في أي تحالفات ضد دولة ما وهي لا تعادي أحداً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الصين تعد “حليفا وشريكا” لبلاده.

وتعليقاً على دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تشكيل تحالف ضد الصين قال بيسكوف للصحفيين وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “أود التذكير بكلمات الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تتحالف أبدا ضد دولة ما.. وكل شيء سواء كان اتحاداً تكامليا أو سياسيا فهو يهدف إلى تطوير حسن الجوار والمنفعة المتبادلة”.

وأضاف بيسكوف “روسيا لا تشارك في أي تحالفات ضد دولة ما ..الصين حليفنا وشريكنا وبلد نطور معه علاقات ذات طابع شراكة خاص”.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله إن روسيا كانت ولا تزال بلداً ملتزماً بهدف منع التسلح وعسكرة الفضاء الخارجي وعدم نشر أي نوع من أنواع الأسلحة فيه.

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