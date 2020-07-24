5 إصابات بتصادم سيارة وسرفيس على طريق الربوة

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة اليوم إثر تصادم حافلة صغيرة لنقل الركاب “سرفيس” وسيارة خاصة على طريق الربوة غرب دمشق.

وذكر مصدر من فرع مرور دمشق لمندوبة سانا أن الحادث وقع مقابل مقهى الشادروان في الربوة إثر انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالسرفيس ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من الركاب أحدهم في حالة غيبوبة جرى إسعافهم إلى مشافي المواساة والشامي والهلال الأحمر.

وأرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعدم انتباه سائق السيارة.

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