لبنان.. فتح الحدود مع سورية 28و30 الجاري

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن فتح الحدود البرية مع سورية يومي الـ28 والـ30 من الشهر الحالي عبر معبري المصنع والعبودية لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية.

وقالت المديرية في بيان اليوم إنه استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ الـ31 من آذار الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي الـ 28 والـ30 من الشهر الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم “ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني” فقط الموجودون في سورية والراغبون بالعودة إلى لبنان.

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