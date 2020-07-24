الحر غزال

يضع أدونيس التعاطف شرطاً مسبقاً لفهم الحداثة، وهو بذلك يتحدث عن الحداثة في الشعر، وليس كما تبين لنا لاحقاً، أن الحداثة منظومة فكرية فلسفية تتناول الحياة، تماماً كـ«المدرحية والماركسية» وغيرهما.

تبدو التصورات المسبقة لمقاربة أي موضوع حجباً له، خاصة إذا كان الموضوع واسعاً لا يتم إدراكه من المقاربة الأولى، إلى ذلك يبدو التعاطف كشرط حالة منطقية لتمزيق الحجب، تماماً مثلما هُوجمت الحداثة على أنها مؤامرة على الأصالة واللغة، والكثير من «الكليشيهات» التي لم توفر في حربها أي تهمة، وملاصقة لأي جديد كنوع من البرمجة، والترهيب على من يفكر بالتغيير.

في المنطق العقلاني، لا يمكن المطالبة بالعاطفة، بل يجب إزاحة العاطفة جانباً وذلك يبدو مجحفاً، إذ لولا القلق المعرفي لاستكان الجميع إلى السائد الفكري من دون البحث خارج أطر الإجماع، ولذلك لابد من قبول هذا المطلب على أساس الكل وليس من قبيل المزاحمة، بل من قبيل الجلاء.

إن إبقاء الحب شرطاً أولياً هو حالة نحتاجها، إلا أن استمرارها كشرط وبالتالي استمرار العواطف بالمجمل سيجعل أي شعار دائم التضليل، كشعار تحرير الإنسان الذي رفعته دول العالم الثاني، لنكتشف بعد تجربة تلك الدول أنها لم تحقق وعودها فقط، بل نقلت عبودية الإنسان من يد الغيب إلى يدها، ثم أتت الحداثة وما بعدها لتنقل عبودية الإنسان من سلطة الدول إلى سلطة العولمة!.

خلال هذه المسيرة الطويلة للإنسانية التي جرت طوعاً أو كرها، كانت العواطف في البداية، ولكنها لم تكن لتبقى، بل لتحرر الإنسان من السابق، وتترك له مهمة عقل التجربة ومعرفتها.

وهكذا عندما يكون الحب أولاً يدفع بالرغبة، لكنه كحال كل العواطف لا يأتي وحيداً، بل ترافقه كل العواطف كالحزن والخذلان، وتأتي مع الرغبات المتعددة كالرغبة في (الانتقام أو التحرر) مثلاً، ولأنه لا يأتي وحيداً، ولأنه كحال العواطف يحتاج طرفين، كان لا بد من شرط آخر هو المعرفة لاستكمال عقلنة التجربة التي يمر فيها الإنسان والمجتمع، والإنسانية بشكل عام، والمعرفة شرط لا بد من حضوره وإن جاء متأخراً.

بالمعرفة نستطيع أن نفهم استعدادنا للتغيير أو دعمنا أو رفضنا له!.

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