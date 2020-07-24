بذور البطاطا الحلوة لأول مرة والفطر في دائرة الإنتاج

اللاذقية- يوسف علي

بين الدكتور ابراهيم صبيحة- مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في اللاذقية لـ(تشرين) أن مركز الشهيد (مركز اختبارات صحة البذور ) في اللاذقية وهو عضو في المركز الدولي العالمي لاختبارات صحة البذور (الإيستا)، بدأ بإنتاج شتول وبذار البطاطا الحلوة والفطر المحاري هذا العام, موضحاً أنها المرة الأولى التي يجري العمل لإنتاج البطاطا الحلوة بزراعة الأنسجة, وذلك بتنسيق وتوجيه وإشراف الإدارة العامة لإكثار البذار بحلب للاستفادة من خبرات الفنيين والأجهزة المتطورة في مخابر مركز الشهيد لاختبارات صحة البذور.

وأضاف صبيحة: تم توريد كمية ٣٠٠طن من بذار القمح المحسنة من فرع المؤسسة بمنطقة ازرع بمحافظة درعا وستوزع على المكتتبين بانتظار صدور التسعيرة من اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بسعر مدعوم أقل من التكلفة، كما اكتتب المزارعون على كمية ٣٠٦ أطنان من بذار البطاطا للعروة الخريفية لمحافظة اللاذقية يتم توريدها من الخارج.

وتابع صبيحة: كما يقوم فرع إكثار البذار بتخليص شحن الكميات المكتتب عليها للمحافظات عن طريق مرفأ اللاذقية ويمكن أن تصل الكميات بنهاية هذا العام.. أما جودة البطاطا التي تورد سنوياً من شركات خارجية بمرتبة الإيليت Elite .(النخبة)

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