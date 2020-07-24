تنظيم ١٤ ضبطاً تموينياً للحوم مغشوشة والإتجار بمواد مدعومة في طرطوس

طرطوس_ تشرين:

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس اليوم / 14/ ضبطاً تموينياً في إطار تشديد الرقابة على الأسواق, كما أكد المهندس حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس ومنها ضبط ومصادرة كمية /50/ كغ من لحم الفروج المفروم مسبقاً مع( لية) خاروف بالإضافة إلى وجود حشرات ذباب ظاهرة على اللحم في منطقة طرطوس تم تنظيم الضبط اللازم وإحالته للقضاء ومصادرة الكمية وإتلافها أصولاً و تم ضبط ومصادرة كمية /140/ كيس إسمنت أسود موزع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لدى أحد المحلات في منطقة صافيتا بغاية الإتجار بالمواد المدعومة و تم تنظيم الضبط اللازم بمخالفة الإتجار بالمواد الموزعة من قبل الدولة وإحالته للقضاء أصولاً ومصادرة الكمية وإيداعها مستودع المديرية بالإضافة إلى ضبط محل للمعجنات في مدينة طرطوس يستخدم الدقيق التمويني الموزع من قبل الدولة في صناعة المعجنات و تم تنظيم ضبط استخدام الدقيق التمويني لغير الغاية المخصص لها وتمت مصادرته وإحالته للقضاء أصولاً.

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