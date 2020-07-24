(ليلكي غامق) أصوات جديدة في القص الإبداعي السوري

ميسون شباني

توّجت الورشة الإبداعية للكتابة السردية التي أقامتها جمعية (تاء مبسوطة) برعاية الهيئة العامة السورية للكتاب بإصدار المجموعة القصصية (ليلكي غامق)، الندوة التي أدارها الإعلامي ملهم الصالح عبر لقاء حواري بحضور الكاتبة ديانا جبور والمشرف على الورشة الروائي خليل صويلح والأديب ثائر زهر الدين على مسرح المركز الثقافي العربي في المزة.

بدأت الندوة بعرض فيلم عن أهداف الورشة وكيفية العمل للوصول إلى كاتبات ذوات عتبة إبداعية في الكتابة تلاه حوار بين المشاركات والقائمين على الورشة والمشرفين على طباعة المجموعة القصصية، ومن بعده تم توقيع كتاب (ليلكي غامق) من قبل المشاركات التسع.

اللافت في الندوة هو أن معظم المشاركات يخضن تجربة الكتابة القصصية لأول مرة في مسعى للتعبير عن ذات مجهضة حيناً ومنتهكة طوراً.. علاقات حب وهجران وعزلة وأشواق وندبات تركت آثارها عميقاً في الأرواح، إضافة إلى أن الحرب كانت حاضرة في ثنايا السرد بوصفها فاتورة باهظة ألقت بثقلها على مصائر أغلب الشخصيات في يوميات متوترة ومعجم مثقل بالوجع والحسرات، وتمكنت المشاركات من التعبير إبداعياً عن ذات تواقة رغم انتهاكات حرب جعلتهن أكثر جرأة على رفع الصوت بصرخات ترفض حفلات التكاذب على مختلف المستويات.. صرخات كانت من الممكن أن تكون حبيسة وادٍ سحيق أو حتى مكتومة في الصدور لكنها انتقلت كخبرة متسامية وكتجربة إبداعية بفضل المهارات التي اكتسبتها المشاركات في الورشة.

جاءت عناوين القصص مختلفة بدأت في: (النوم في تابوت، فائض عن الحاجة، اللجوء إلى الحالة صفر، خمسة أيام، فشل، قف وعيناك في الأرض، لبلاب، لو أنني سألتها عن الطقس، فساتين وستائر، في حياة أخرى).

ولفتت رئيسة جمعية (تاء مبسوطة) ديانا جبور إلى أن هذه الورشة كانت دعوة لتزويد المشهد الإبداعي بمواهب محتملة وهي الخطوة الثانية لها في إطار إصدار المطبوعات للمنتسبات إلى ورشات الكتابة الإبداعية، وأشارت إلى أن المنجز الإبداعي يجب أن يحمل قيمة ثقافية ومعرفية كي يحظى بفرصة للتجديد والإبداع وإلا سيكون محكوماً بصفة الآني والمؤقت، وشدّدت على أن هدف الورشة الأساسي تقديم منجز إبداعي يليق بالسوريين والسوريات.

وأشار الدكتور ثائر زين الدين مدير الهيئة السورية للكتاب عن الدور الذي لعبته الهيئة بالتعاون مع جمعية (تاء مبسوطة) في البحث عن الأصوات الابداعية التي تجلّت في نصوص مختصرة ومكثفة وتنضح بالتجارب الحياتية من الناحية الفكرية والتي كشفت عن ألوان إبداعية جديدة في القص السوري.

من جهته أكدّ الروائي خليل صويلح فكرة أن ورشات الكتابة لا تصنع كاتباً أو كاتبة إذا لم يكن موهوباً، وعلى هذا الأساس تم اختيار مجموعة من النصوص الأولية التي تنطوي على زاوية نظر مبتكرة تجاه موضوعٍ ما في الورشة وأن مهمته كمشرف على الورشة كانت تعبيد الطريق أمام أفكار سردية غائمة ومنح المشية العرجاء للنص عكازاً يساعده على عبور الطريق بأمان، وذلك بالاتكاء على مجموعة قواعد معروفة في كتابة القصة، حيث كان يطرح على المشاركات في نهاية كل جلسة مفردة ما والكتابة عنها ومن وحيها إلى أن تستقيم القصة في نهاية الأمر, وبخصوص تبنيه لهذه الورشة قال صويلح: ما شجعني على تبني هذه الورشة أن معظم المشاركات يخضن تجربة الكتابة لأول مرة، وتالياً استعدادهن لامتصاص الأفكار بدون أمراض ثقافية، صحيح أن الاستجابة لم تكن بدرجة واحدة، إلا أن ذلك جعلني اختار عشرة نصوص لتسع مشاركات في الكتاب الذي حمل عنوان(ليلكي غامق)… وأضاف: أظن أن هذه التجربة أفادتنا معاً، لجهة الارتجال في اكتشاف مناطق سردية مجهولة لا تخضع لقيود صارمة، فقد كانت معظم القصص نتاج مشكلات الحياة اليومية في ظل الحرب, ولعل أهمية هذه الورشة تكمن في اكتشاف أصوات جديدة في الكتابة يمكن عنونتها بأصوات جحيم الحرب، واستعادة الذات الممزّقة بتشذيب النص وصقله كعتبة أولى نحو نصوص أخرى تضع صاحبتها وجهاً لوجه مع مرآتها الذاتية.

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