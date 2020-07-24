مسؤول إيراني: سنقاضي واشنطن بشأن تهديد طائرة الركاب

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم أن إيران ستقاضي الولايات المتحدة في المحافل الدولية بشأن تهديد مقاتلتين أميركيتين طائرة ركاب مدنية أمس في الأجواء السورية كانت متجهة من طهران إلى بيروت.

وقال المتحدث باسم المنظمة رضا جعفر زادة في تصريح لوكالة أنباء فارس اليوم: “منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذه القضية في المنظمات الدولية” مشيراً إلى أن المنظمة ستصدر في الساعات القليلة المقبلة بيانا بشأن تهديد الطائرة.

وكانت مصادر بالطيران المدني كشفت أمس أن طيراناً يعتقد بأنه تابع لما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية تابعة لشركة ماهان للطيران في الأجواء السورية بمنطقة التنف ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأعلن قائد طائرة الركاب لاحقاً أن الطائرتين الحربيتين كانتا أميركيتين.

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