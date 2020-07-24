أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند و5811 في روسيا

سجلت روسيا 5811 إصابة و154 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 800849 منها 199029 حالة نشطة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 13046 فيما تماثل 8444 مريضاً للشفاء أمس ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 588774 شخصاً.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3ر49 ألف إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من مليون و287 ألفاً بينما تجاوز عدد الوفيات 30600 في حين ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 817 ألفاً.

وتعد ولاية ماهاراشترا وسط البلاد أكثر المناطق تضرراً حيث بلغت حصيلة المصابين فيها 347502 منذ بدء تفشي الفيروس.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة وروسيا المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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