نحو ألفي طالب يتقدمون للجلسة الثانية من امتحان الهندسة المعمارية الموحد
تقدم اليوم نحو ألفي طالب وطالبة من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية للجلسة الثانية من امتحان الهندسة المعمارية الموحد دورة تموز 2020 والذي أجراه مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وتوزع المتقدمون وفق تصريح مدير عام المركز الدكتورة ميسون دشاش لـ سانا على خمسة مراكز امتحانية في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة حيث تقدموا لامتحان كتابي حول محاور تاريخ ونظريات العمارة والتخطيط والتصميم المعماري مبينة أنه سيتم استكمال اختبارات هذه الجلسة يوم غد بمحور تخطيط المدن.
ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.
وكان المركز أجرى السبت الماضي الجلسة الأولى من الامتحان وتضمنت امتحاناً عملياً لمدة أربع ساعات في مجال التصميم المعماري.
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