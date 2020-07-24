70 ألف طن تقديرات إنتاج الفستق الحلبي لهذا لموسم.

ميليا اسبر

كشف مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة – المهندس حسن إبراهيم أن تقديرات إنتاج موسم الفستق الحلبي لهذا العام لم تصدر بشكل رسمي ولكن يمكن أن تصل إلى 70 ألف طناَ بشكل تقريبي، حيث يمكن اعتبارها سنة حمل لهذا المحصول وقد يصل إلى مستويات إنتاجية عالية تفوق الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن المساحات المزروعة بهذا المحصول بلغت 60 ألف هكتار بنسبة تزيد عن 6% عن إجمالي مساحة الأشجار المثمرة في سورية في حين يزيد عدد أشجار الفستق الحلبي عن 10 ملايين شجرة منها حوالي 7 ملايين شجرة مثمرة في طور الإنتاج ،في حين بلغ إنتاج الموسم السابق 36 ألف طن.

وأكد إبراهيم أن خطة إنتاج غراس الفستق الحلبي للموسم القادم بلغت 167 ألف غرسة، منها 135 ألف غرسة بذرية ملش، و18 ألف غرسة بذرية بكيس، و15 ألف غرسة مطعمة ملش، و1000 غرسة مطعمة بكيس، منوهاً أن مرحلة الحظر السابقة والإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) أثرت على عمل المديرية إلى حد ما وخاصة فيما يتعلق بالتواصل الميداني مع المزارعين بالإضافة إلى النشاطات الإرشادية وحركة الآليات.

وأشار إبراهيم إلى أن عمليات تصدير الفستق الحلبي بقيت مستمرة في الآونة الأخيرة وبلغت الكميات المصدرة حتى تاريخه 1610 طن قلب الفستق الحلبي، و154 طن فستق بقشره، و214 طن أخضر.

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