أسعار متفاوتة خارج النشرة الدوائية المعتمدة

ألين هلال

وصل سعر علبة (فيتامين سي) إلى 6آلاف ليرة في إحدى الصيدليات في بلودان بريف دمشق بينما تبيعه صيدلية أخرى بخمسة آلاف على سبيل المثال لا الحصر_ لأنه بالبحث في مناطق أخرى نلمس أسعاراً متفاوتة أيضاً.

لمعرفة السبب توجهت (تشرين) إلى نقابة صيادلة ريف دمشق، حيث أوضح النقيب_ د.عصام مرعشلي أن سعر (الفيتامين سي) يكون حسب نوعه سواءً كان وطنياً أو أجنبياً، حيث وصلت الأسعار لأعلى من ذلك، والوطني فيه شح كبير.

موضحاً أن وزارة الصحة تصدر نشرات بالأسعار، سواءً مرة أو مرتين أسبوعياً، ما يحدد السعر للصيدلي، وهنا على المواطنين إن كان السعر مخالفاً تقديم شكوى، ولكن مايحدث في قطاع الدواء أن المواطن الذي اشترى الدواء بسعر البارحة لا يقبل تغير السعر في اليوم التالي، منوهاً بأن هناك مايقارب 12 ألف صنفاً دوائياً، والنشرات لليوم لم تسعر سوى 8 آلاف صنف فقط، والوزارة تعمل على تسعير الباقي.

وأضاف د. مرعشلي :إن النقابة تعمل فوراً على معالجة أي شكوى ترد إليها بخصوص أي دواء مُسعر في النشرة الصادرة عن الوزارة ويُباع بسعر مخالف.

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