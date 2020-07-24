حلب ـ مصطفى رستم

يواصل أهالي حلب تخزين المؤن الغذائية تحضيراً لفصل الشتاء، وعلى مضض يحاولون التأقلم مع نمط جديد من الشراء بعدما تضاعفت قيم المنتجات الغذائية، وفاقت أسعارها حد التصور في الأسواق. في المقابل يعزف مواطنون عن شراء متطلبات منازلهم الغذائية على ضرورتها أو خفض الكميات بغية توفيرها لأيام باردة تنعدم فيها أشكال وأصناف تجود بها الحقول وأراضي الخير في الأرياف.

يقول أبو فارس (50) عاماً: «باتت «المونة» السنوية للمنزل تكلف أضعاف ما كانت عليه سابقاً، والعبء الأكبر إذا لم نتمكن من تخزينها فإننا سنراها في فصل الشتاء بأسعار فلكية، لقد أنفقت 200 ألف ليرة إلى الآن ومازال لدي الكثير من المنتجات التي يجب علي شراؤها».

من جانبهم يضطر مستهلكون للاستدانة والاقتراض لتأمين المؤن خلال هذا الفصل من السنة، في حين يعكف آخرون على اتباع التقسيط في شراء مؤنهم.

ومن بين «المونة» السنوية للبيوت في حلب تحجز مادة (دبس البندورة) معشوقة الموائد، حيزاً كبيراً في المطبخ الحلبي، وتخزن بكثافة عن طريق تجفيفها، بينما يفضلها الأهالي أن تكون (سفيرية) أي مصدرها من بلدة السفيرة الواقعة في ريف حلب.

يقول عبد الله قصير- صاحب محل لـ(عصير البندورة): «انخفض استجرار الزبائن من كميات عصير البندورة إلى النصف بسبب التكلفة المرتفعة التي أضيفت وهي بالتالي تكلفة لا ذنب لنا بها، فقد ارتفعت من مصدرها، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 185 ليرة وتتفاوت الأسعار حسب جودة المنتج، فهناك نوعية يصل سعرها إلى 150 ليرة للكيلو وهكذا».

(المونة) السنوية التي تضم كميات من المأكولات الغذائية تتعامل معها العائلات بأسلوبين إما التجفيف أو التبريد عبر وسائل التبريد العادية كخضار وثمار صيفية, منها (البامياء، الباذنجان، الكوسا، ورق العنب، وغيرها)، على سبيل المثال (الملوخية) التي وصل سعر الكيس الواحد منها ما بين 4 و 5 آلاف ليرة وفيه 5 كيلوغرامات .

يضيف رشيد حاج محمد (بائع جملة في سوق الخضار): الارتفاع كبير ولكن بالمقابل لم يتوقف الشراء من قبلِ المستهلكين المقتدرين على ذلك، إذ رغم ارتفاع سعر كيلو الكرز يطلق عليه بـ(الوشنة) من 3 آلاف إلى 9 آلاف ليرة مازال هناك من يشتريه.

ولعل أصحاب الدخل المحدود وحدهم من يدفع ثمن الارتفاع الفاحش في الأسعار من دون طائل بانتظار الانخفاض أو بصيص أمل بعودة الأسعار إلى ما كانت عليه، السيدة (أم رامي) موظفة تعبر عن ذلك بقولها: «راتبي الوظيفي وراتب زوجي لا يكفيان لمعيشة عائلة مكونة من خمسة أشخاص، لقد اضطررت للاستدانة من أهلي وأهل زوجي لنكمل شراء الملوخية وبكمية أقل من الربع حيث إن 4 آلاف ليرة قيمة الكيلو الواحد».

من جانبه تحدث رئيس غرفة الزراعة محمد علي عروق عن أسباب ارتفاع المنتجات الزراعية وقال في تصريح لـ«تشرين»: ازدادت تكاليف الإنتاج من الارتفاع بسعر المحروقات والأسمدة الزراعية وأجور اليد العاملة، إضافة إلى أجور الآلات الزراعية ونفقات النقل والشحن وغيرها.. وكل ذلك قيمة مضافة تضاف إلى فاتورة المزارع المنهك من تأثره بالارتفاع الحاصل أيضاً.

لذلك كان انخفاض شراء المؤن الغذائية هذا الموسم أمراً طارئاً وغير مسبوق، فيما نداءات المواطنين للمطالبة بخفض الأسعار تذهب أدراج الرياح، ولاسيما تحكم تجار أسواق الخضار والفواكه واستغلالهم عرق المزارعين من دون هوادة حسب رأي أجمع عليه الفلاحون والمستهلكون على حد سواء.

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