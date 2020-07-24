(الأهلية) ترفع سعر كيلو اللفائف البلاستيكية من 3600 إلى 4500 ليرة

طرطوس-مصطفى برو:

شكا العديد من الفلاحين في طرطوس من السعر المبالغ به لكيلو اللفائف البلاستيكية الذي حددته الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية والبالغ 4500ليرة، ما يرهقهم ويضاعف عليهم تكاليف الإنتاج الزراعي، وقد يتسبب بتركهم لجزء من بيوتهم المحمية بدون غطاء بلاستيكي حسب أقوالهم.

وكانت أعلنت الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية التابعة لوزارة الصناعة قبل شهر عن طرح منتجاتها من اللفائف البلاستيكية(حراري مكفول) للبيع بسعر 3600ليرة للكيلو، وبوزن وسطي 100كيلو للفة، وسوقت بهذا السعر حوالي 4أطنان (بحدود40 لفةً) لحوالي 40فلاحاً، أغلبهم من أسر الشهداء والجرحى وبعد حوالي عشرين يوماً، رفعت الشركة سعر مبيع الكيلو إلى 4500ليرة، أي بزيادة 900 ليرة للكيلو .

وقال رئيس مكتب التسويق في فرع اتحاد فلاحي طرطوس _علي مهنا :إن السعر الجديد مجحف جداً للفلاح وقد امتنع معظم الفلاحين عن الشراء بهذا السعر، ورفع فرع اتحاد فلاحي طرطوس كتاباً إلى الاتحاد العام للفلاحين طالباً فيه إعادة دراسة السعر الجديد وتخفيضه إلى السعر القديم أو إيجاد حل وسط لأن غالبية كبيرة من الفلاحين سيعجزون عن الشراء بالسعر الجديد وسيتركون بيوتهم المحمية من دون استثمار، مضيفاً: إن الاتحاد العام أرسل الكتاب إلى وزارتي الزراعة والصناعة لإعادة دراسة السعر، وإيجاد حل وسطي باعتبار أن أسعار القطاع الخاص أدنى من السعر الجديد للشركة الأهلية (قطاع عام)، وأنه لا بد من مساعدة الفلاح وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي المرتفعة، وحالياًمعظم الفلاحين بالانتظار على أمل بتخفيض الأسعار إلى سعر وسطي بحدود4000ليرة للكيلو، تماماً كما فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حين رفعت سعر مبيع السكر والرز المدعوم إلى 800ليرة للسكر و900ليرة للرز ثم عادت وخفضته إلى 500ليرة للسكر و600ليرة للرز.

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