نقيب معلمي حلب: مكافآت عمال المخابر في المراكز الصحية التابعة للنقابة زادت ولم تلغَ

حلب - محمد حنورة

منذ أكثر من ست سنوات أقر المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بحلب مكافأة مالية للعاملين في مخابر المراكز الصحية التابعة لنقابة المعلمين وتبلغ المكافأة ‎%‎0،5 عن كل تحليل يصدر عن المخبر .

لكن تم إلغاء هذه المكافأة تحت مبرر أن النقابة تخسر.

( تشرين ) التقت المهندس أحمد شومان_ رئيس فرع حلب لنقابة المعلمين فقال: تقدم نقابة المعلمين فرع حلب عبر مراكزها الصحية خدمات طبية لـ 47 ألف معلم ومعلمة، منهم 15 ألف متقاعد وتتضمن( المعاينة، التصوير الشعاعي ،تحليل، معالجة سنية، مركز علاج فيزيائي، ودواء عبر الصيدلية للمعلمين وبحسم من ثمن الدواء بنسبة ‎%‎60 )، وبما يخص الحوافز والمكافآت الشهرية للعاملين في المراكز الطبية فهناك حوافز مالية سنوية ‎%‎3 من الأرباح ومكافأت شهرية ومعاينة مجانية.

وأضاف شومان: فيما يتعلق بنسبة ‎%‎0،5 فقد تم إلغاؤها من قبل مكتب النقابة السابق، وعند استلام المكتب الحالي بنهاية العام 2018 تم استدراك الأمر وإنصاف هؤلاء العمال الفنيين في المخابر والمراكز والصيدليات، وأصبحت المكافأة تتجاوز ‎%‎0،5 بعدة أضعاف، ولا نستطيع تحديدها بدقة وبرقم ثابت لأنها تخضع للوارد المالي الشهري للمراكز الصحية.

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