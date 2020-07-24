بعد إعادة تأهيله … خبز فرن الجولان الآلي بطرطوس يضاهي (السياحي)

طرطوس - أيهم ابراهيم

عندما تشاهد الخبز المنتج في فرن الجولان الآلي في طرطوس لن تصدق للوهلة الأولى التغيير الذي حصل على إنتاج الخبز لجودته العالية و( بياضه) الناصع الذي يؤهله ليضاهي بل ويتفوق على إنتاج الأفران الخاصة السياحيةو رغم بعده ووجوده خارج مدينة طرطوس إلا أن جودة الرغيف دفعت بعدد كبير جداً من المواطنين القاطنين في المدينة للتوجه لشراء احتياجاتهم من مادة الخبز من مخبز الجولان، حيث يقول علي جاسر ( موظف ) : كنت أشتري الخبز سابقاً من مخبز التموين الاحتياطي لكن جودة الخبز المنتج في مخبز الجولان دفعتني للتوجه للشراء رغم البعد ونظراً لبقاء الخبز طازجاً و طرياً لفترة طويلة من الوقت.

وقال مدير فرع السورية للمخابز بطرطوس_ سالم ناصر ل(تشرين) : بعد تركيب خط جديد ( أوروبي) لإنتاج الخبز في فرن الجولان الآلي تحسن الإنتاج بشكل كبير وحاز الخبز المنتج على رضا وقبول المواطنين.

وحول الطاقة الإنتاجية للفرن أوضح ناصر أنها بحدود 12 طناً يومياً، لافتاً إلى أن وجود عمال يمتلكون الخبرة بالإضافة إلى إدارة جيدة ومتابعة للعمل ساهم في الوصول للنتيجة الحالية.

و أشار ناصر إلى الانتهاء من تعمير بيت النار في مخبز الدريكيش، ومخبز الشيخ بدر و الإعداد لتعمير بيت النار في فرن الرمل الآلي قريباً، مؤكداً انعكاس هذه الإصلاحات على عمل هذه الأفران و جودة الرغيف المنتج.

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