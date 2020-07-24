بيل غيتس: ذروة كورونا في أمريكا لم تأت بعد

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من ارتفاع معدل الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مؤكداً أن ذروة تفشي الفيروس “لم تأت بعد”.

وقال غيتس في مقابلة تلفزيونية “إن معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف مقلقة للغاية” مشيراً إلى أن الطقس الدافئ يدفع الناس للظهور أكثر إلى الهواء الطلق “الأمر الذي سيسهم في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف”.

وأضاف غيتس: تنتشر الإصابات حالياً لدرجة كبيرة بين الشباب ما يعني أن معدل الوفيات على الرغم من ارتفاعه ليس قريباً من ذروته وهذا المستوى من العدوى سيحدث ومعه فإن معدل الوفيات سيرتفع معربا كذلك عن قلقه بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأكثر فقرا مثل جنوب أفريقيا والهند.

يذكر أن غيتس يساعد من خلال مؤسسته الخيرية بيل وميليندا غيتس بتمويل أبحاث اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووفقاً لأحدث إحصائية لموقع وورلد ميترز فإن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً بالفيروس بتسجيلها 4 ملايين و165 ألفاً و567 إصابة إضافة إلى 147 ألفاً و250 وفاة.

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