الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإٍسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة شبان بعد اقتحامها مدينة طوباس في الضفة المحتلة.

ونقلت شبكة القدس الإخبارية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة قوله: إن الاحتلال اعتقل الشبان: أسيد محمود صالح، وعماد صايل عبد الرازق، ولؤي رشيد دراغمة، عقب اقتحام المدينة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية، وأن مصادر محلية أفادت باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، الليلة الماضية.

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