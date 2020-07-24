المكسيك: 8438 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك 8438 إصابة و718 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 370712 والوفيات إلى 41908 حالات.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة العامة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس بينها 13 في اقليم شينجيانغ أقصى غرب البلاد مقارنة مع 22 حالة قبلها بيوم.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم أمس بلغ 83750 بينما استقر عدد الوفيات عند 4634.

طباعة