وقفة احتجاجية لأهالي قرية الوطوطية في ريف القامشلي تطالب بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي

نظم أهالي قرية الوطوطية بريف القامشلي وقفة وطنية للمطالبة بخروج قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديدا بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وذكرت مراسلة سانا في القامشلي أن أهالي قرية الوطوطية في ريف المدينة الجنوبي نظموا وقفة وطنية احتجاجية طالبوا خلالها بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية وندووا بفرض ما يسمى (قانون قيصر) على الشعب السوري.

وردد المشاركون بالوقفة هتافات تندد بممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في مناطق الجزيرة ولا سيما عمليات السرقة الممنهجة للنفط السوري وباقي الثروات والمحاصيل الزراعية وحرمان أهالي الجزيرة من قوت يومهم بهدف تهجيرهم من اراضيهم ومنازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وكان أهالي قرية فرفرة بريف القامشلي نظموا في الـ 18 من الشهر الجاري وقفة مماثلة تنديداً بالقوى التي تحتل مناطق في الجزيرة السورية واستنكاراً للعقوبات الأمريكية على الشعب السوري كما قام أهالي القرية ذاتها في نيسان الماضي باعتراض رتل أمريكي وأجبروه على العودة وأعطبوا إحدى مدرعاته.

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