آخر تحديث: 2020-07-24 08:57:33
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الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو رداً على الخطوة الاستفزازية لواشنطن بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن

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