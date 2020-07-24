الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو رداً على الخطوة الاستفزازية لواشنطن بإغلاق قنصلية بكين في هيوستن

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 3 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 24 تموز 2020
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شريط الأخبار
الصين تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية فوراً
11 غارة للعدوان السعودي على الجوف ومأرب
ترامب يلغي مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب كورونا
في ذكراها المئة.. معركة ميسلون تاريخ مشرف في المقاومة دفاعاً عن الوطن
موسوي: تفاصيل حادثة اعتراض الطائرة الإيرانية قيد التحقيق
إصابة فتاة باعتداء الاحتلال التركي بقذيفة صاروخية على القامشلي
برلمانيون وخبراء روس: انتخابات مجلس الشعب رسالة مكملة لانتصار سورية على الإرهاب
مصادر بالطيران المدني: طائرات "التحالف الدولي" تعترض بشكل خطر طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية
66 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
زاخاروفا: "الخوذ البيضاء" في سورية تخفي تواطؤها مع الإرهاب وراء واجهة إنسانية
منظمة التحرير تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه
بوتين وترامب يبحثان قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة
الجعفري: إنجاح العملية السياسية في سورية يتطلب الالتزام بسيادتها ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ومكافحة الإرهاب ورفع الإجراءات القسرية
البرلمان المكسيكي يرفض مخطط "إسرائيل" ضم أراضٍ فلسطينية
لافروف: ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة والالتزام بميثاقها