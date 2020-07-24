11 غارة للعدوان السعودي على الجوف ومأرب
شن طيران تحالف قوى العدوان السعودي اليوم 11 غارة على مناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب اليمنيتين.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان استهدف بست غارات منطقة الأقشع في صحراء الحزم كما شن ثلاث غارات على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة نجد العتق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وكان طيران العدوان شن أمس الأول سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية ما خلف اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.
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