عالمياً..أكثر من 635 ألف وفاة بكورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 635 الف شخص منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 635 ألفا و422 حالة وفاة بالمرض بينما بلغ عدد المصابين 15 مليونا و633 الفا و351 في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشيه.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 267434 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما بلغ عدد الوفيات 6065 حالة جديدة مشيرا إلى أن 9 ملايين و526 الفا و616 شخصا تعافوا من المرض.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالفيروس بتسجيلها 4 ملايين و165 الفا و 567 إصابة إضافة إلى 147 ألفا و 250 وفاة وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بمليونين و287 الفا و475 إصابة و84 ألفا و82 وفاة.

ولا تعكس هذه الارقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ أن دولا عدة لا تجرى فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.

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