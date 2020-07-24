ترامب يلغي مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب كورونا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر إلغاء المؤتمر الوطني “الكبير” للحزب الجمهوري بولاية فلوريدا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد “مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس” مضيفا أن “توقيت هذا الحدث ليس مناسبا بالنظر إلى ما حدث مؤخرا” في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.
وكان مقررا عقد المؤتمر في مدينة جاكسونفيل الشهر المقبل لتعيينه رسميا مرشح الحزب لانتخابات الثالث من تشرين الثاني من 24 ولغاية 27 آب لكن فلوريدا سجلت مؤخرا طفرة في الإصابات الجديدة بـ “كوفيد19”.
وتشهد ولاية فلوريدا ثالث أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة وتسبقها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك.
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