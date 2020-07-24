موسوي: تفاصيل حادثة اعتراض الطائرة الإيرانية قيد التحقيق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تفاصيل حادثة اعتراض الطائرة الإيرانية التي كانت متجهة من طهران إلى بيروت قيد التحقيق لافتاً إلى أنه بعد استكمال المعلومات حول الاعتراض ستتخذ الخطوات السياسية والقانونية اللازمة.

وأوضح موسوي في تصريح اليوم أن سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أبلغ الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن أمريكا ستكون مسؤولة عن أي تعرض للطائرة خلال عودتها مبيناً أن نفس الرسالة التي أبلغها سفير إيران بالأمم المتحدة إلى غوتيريش تم إبلاغها للسفير السويسري في طهران.

بدوره أعلن قائد طائرة الركاب التابعة لشركة ماهان للطيران الإيرانية أن الطائرتين الحربيتين اللتين اعترضتا الطائرة في الأجواء السورية كانتا أميركيتين.

وقال قائد الطائرة “إنه خلال اتصاله مع طياري الطائرتين الحربيتين لإعلان الإنذار من أجل التزام مسافة الأمان اللازمة أعلنوا بأنهم أميركيون”.

وكانت مصادر بالطيران المدني كشفت في وقت سابق أن طيراناً يعتقد بأنه تابع لما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأضافت المصادر إن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران ومتوجهة إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف الأمر الذي اضطر كابتن الطائرة للانخفاض بشكل حاد مشيرة إلى أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت.

طباعة