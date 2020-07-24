إخماد حريق نشب بمخلّفات صناعيّة في حمص

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص مساء اليوم حريقاً نشب بمخلفات صناعية بالمنطقة الصناعية على طريق حماة بمدينة حمص.

وذكر مدير فرع الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل أن عناصر الفرع تعاملوا مساء اليوم مع حريق نشب بمخلفات صناعية ضمن حرم المنطقة الصناعية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده قبل وصوله إلى المحلات.

بدوره أوضح قائد فوج اطفاء حمص العقيد كنعان جودا أن كوادر إطفاء حمص أخمدوا اليوم أحد عشر حريقاً منها حريق طال أشجاراً حراجية قرب جسر مصفاة حمص إضافة لعدة أعشاب بمناطق متفرقة بمحافظة حمص.

يذكر أن كوادر إطفاء حمص أخمدوا منذ يومين حريقين طالا أشجاراً مثمرة وحراجية قرب بلدة شين بريف حمص الغربي وفي منطقة الحصوية شمال حمص.

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