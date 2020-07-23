السورية للتجارة بحمص توضح أسباب إعلان المواد المنتهية الصلاحية للبيع بالمزايدة

أوضح عماد ندور مدير فرع السورية للتجارة بحمص أن المواد المنتهية الصلاحية التي تم إعلانها للمزايدة مؤخراً تعود لأعوام ما بين 2010 و2016 أي قبل تأسيس السورية للتجارة وهي تجميع من فروع مؤسسة الخزن والتسويق آنذاك من عدة محافظات.

وأضاف ندور في تصريح لمراسل سانا إنه نتيجة الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة تم تجميع هذه المواد من فروع مؤسسة الخزن والتسويق في عدد من المحافظات وتخزينها في مستودع مركزي بحمص للتصرف بها حسب القوانين المعمول بها، لافتاً إلى أن هذه المواد ليست جديدة أو حديثة في مستودعات حمص وكانت تخضع لإجراءات قانونية من جهات تفتيشية ورقابية وإدارية منذ عام 2016 وتم الانتهاء من هذه الإجراءات أواخر العام الماضي.

وأشار مدير فرع السورية للتجارة إلى أنه بناء على توجيهات الوزارة بضرورة تعقيم وتنظيف وتجهيز المستودعات لاستقبال كميات كبيرة من المواد التموينية التي تباع بالبطاقة الالكترونية تكفي حتى منتصف العام القادم وبسبب الحاجة لكل المستودعات لجأ فرع المؤسسة إلى إعلان هذه المواد المنتهية الصلاحية للبيع بالمزايدة بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة بما يحقق ريعية للمؤسسة بأكثر من 100 مليون ليرة لبيع قسم منها كمواد علفية والقسم الآخر لإعادة تدويرها والاستفادة منها وتوفير مساحات في المستودعات.

وطمأن ندور المواطنين بأن هذه المواد ستباع بإشراف دوريات مديرية التجارة الداخلية التي ستقوم بالرقابة على عملية إعادة استخدامها كمواد علفية وإعادة تدوير المواد الأخرى كالصابون والمواد البلاستيكية.

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