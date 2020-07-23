آخر تحديث: 2020-07-23 23:16:40
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إجلاء عدد من المصابين من طائرة الركاب الإيرانية بعد هبوطها في مطار بيروت
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الاحتلال الأمريكي يُدخل 28 شاحنة محملة بمعدات ومواد لوجستية ومدرعتين عسكريتين من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، استقرت في قاعدة قسرك تل بيدر غير الشرعية

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