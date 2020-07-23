غبريسوس: نرصد انتقالاً مكثفاً لفيروس كورونا في دول قليلة نسبياً

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس عن رصد انتقال مكثف لفيروس كورونا المستجد في عدد قليل نسبيا من البلدان.

ونقلت رويترز عن غبريسوس قوله في إفادة صحفية في جنيف: لا نزال نرى انتقالاً مكثفاً للفيروس في مجموعة صغيرة نسبياً من البلدان حيث إن ثلثي إجمالي الحالات محصور في عشر دول بينما قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من ثلاث دول فقط.

وأضاف: لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

إلى ذلك جدد مدير المنظمة الإعراب عن رفضه محاولات الولايات المتحدة تسييس أزمة كورونا، مضيفاً: إن الاتهامات التي يكيلها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للمنظمة بشأن تبعيتها المزعومة لأي طرف “خاطئة وغير مقبولة”.

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