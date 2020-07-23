طلاب سورية في الأولمبياد العالمي للكيمياء السبت القادم

يشارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري يوم السبت القادم في الأولمبياد العالمي للكيمياء الذي تنظمه تركيا عن بعد بمشاركة طلاب من 80 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إن الفريق السوري المشارك يضم كلا من الطلاب “كرم خضور ومحمد بلال وعلي حسن وحسن عبد الرحمن”، مبينة أن المنافسات مدتها خمس ساعات متواصلة يحل الطلاب خلالها مسائل عالية المستوى في الكيمياء التحليلية والعضوية واللاعضوية والحيوية والفيزيائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التقنية المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من المركز المخصص لهم.

وأثبتت المواهب العلمية السورية مرارا قدرتها على المنافسة والتعبير عن نجاحاتها في أكبر وأهم ميادين العلم الدولية حيث أحرز خلال هذا الشهر طالب الأولمبياد العلمي السوري أنس عباس من الصف الثاني الثانوي من ثانوية الباسل للمتفوقين بحمص ميدالية برونزية في مسابقة ماندلييف الدولية للكيمياء التي نظمتها روسيا لطلاب مرحلة التعليم الثانوي عبر الإنترنت يومي الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري بمشاركة 27 دولة .

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