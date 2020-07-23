وحدة إطفاء شهبا تواصل إخماد حريق كبير نشب في ريف السويداء

تواصل وحدة إطفاء شهبا في محافظة السويداء بالتعاون مع الدفاع المدني والأهالي إخماد حريق كبير نشب في أراضي منطقة الصورة الكبيرة بأقصى الريف الشمالي للمحافظة.

وأشار قائد وحدة إطفاء شهبا وسيم الطويل في تصريح لمراسل سانا إلى أن الحريق نشب في منطقة شديدة الوعورة ويصعب وصول الآليات إليها وتنتشر فيها أعشاب كثيفة وأراض زراعية.

وأوضح الطويل أن هبوب الرياح بسرعة ساعد في تمدد الحريق في وقت تبذل فيه حاليا الجهود لتطويقه والسيطرة عليه والحيلولة دون توسعه بشكل أكبر.

وشهدت محافظة السويداء خلال الموسم الحالي العديد من الحرائق التي طالت مساحات واسعة من الأشجار والمحاصيل الحقلية.

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