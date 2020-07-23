آخر تحديث: 2020-07-23 21:27:37
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وزارة الصحة: رفع الحجر الصحي عن بلدة رأس المعرة بريف دمشق بعد إجراء مسوحات طبية واسعة لمعرفة وضع فيروس كورونا في البلدة وظهرت جميع نتائجها سلبية

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