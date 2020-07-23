صراع الصدارة والقاع لم يحسم بعد.. والساحل يضمن البقاء بين الكبار في الدوري الممتاز لكرة القدم

إبراهيم النمر

شهدت الجولة الخامسة والعشرون من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم فوز تشرين المتصدر على الاتحاد بهدفين نظيفين سجلهما علاء الدالي ومصطفى شيخ يوسف في د 73,46 وبذلك عزز موقعه في صدارة الترتيب بـ 56 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 متراجعاً للمركز الخامس.

وفي حمص واصل الوثبة الوصيف مطاردته للمتصدر وفاز على الشرطة بثلاثية بيضاء سجلها عبد الرزاق البستاني في مناسبتين في د 83.35 وماهر دعبول مع نهاية الشوط الأول في د 45+3, وبهذا يرفع الوثبة رصيده إلى 55 نقطة ثانيا والشرطة بقي ثامناً بـ32 نقطة.

وضمن الساحل بقاءه بين الكبار في دوري الأضواء بعد فوزه على الطليعة بهدف المتألق مؤنس أبو عمشة في د 48، رافعا رصيده إلى 22 نقطة بينما تجمد رصيد الطليعة عند 29 نقطة تاسعاً.

وأثقل الجيش شباك جبلة بخماسية مقابل هدف مزيداً أوجاعه وتناوب على التسجيل محمد الواكد مرتين وعمر سعد الدين ومؤمن ناجي وعلي خليل بينما سجل لجبلة حيد محمد وبهذا الجيش بقي رابعاً بـ46 نقطة وجبلة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير بـ19 نقطة.

والكرامة في حماة انتظر حتى اللحظات الأخيرة مترجما ً أفضليته بهدفين حملا توقيع ميلاد حمد وعلي زكريا، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة سابعاً وبقي النواعير في المركز الثاني عشر بـ19 نقطة.

وحقق الوحدة فوزاً معنوياً على الفتوة بهدف محمد رستم الذي جاء في د 35، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة رابعاً وتجمد رصيد الفتوة عند 23 نقطة, مع العلم بأن مباراة حطين مع الجزيرة لم تقم لعدم قدوم الجزيرة والمسألة بيد لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

ويسدل الستار على منافسات دورينا يوم الثلاثاء القادم لقاء الاتحاد مع الجزيرة، والفتوة مع الجيش، والشرطة مع الطليعة، والنواعير مع الوحدة، والكرامة مع تشرين، وحطين مع الوثبة، وجبلة مع الساحل.

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