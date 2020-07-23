تعليمات التسجيل للدورة الإضافية للثانوية العامة

بشرى سمير

حددت وزارة التربية موعد التسجيل في الدورة الثانية الإضافية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 4 /آب/2020م وحتى يوم الأربعاء 12/آب/2020 بما فيها العطل الرسمية، وذلك – للطلبة النظاميين في مدارسهم ، و للطلبة الأحرار في دوائر الامتحانات وأشارت تعليمات الوزارة في تعليمات التسجيل للدورة أنه يقبل تسجيل الطلاب في هذه الدورة كما ورد في المرسوم رقم /١٨١/ والقرار رقم ٩٤٣/٢٣٩٦ تاريخ ٢٢/تموز/٢٠٢٠ وفق الآتي: 1- الطالب الناجح في المواد جميعها يتقدم بمادتين على الأكثر (أي إما بمادة أو بالمادتين معاً). 2- الطالب الناجح بالمحصلة العامة في الدورة الأولى ، ورسب في مادة واحدة يتقدم إلى الدورة الثانية الإضافية بهذه المادة فقط، ولا يحق له التقدم بمادة ثانية نجح بها في الدورة الأولى. 3- الطالب الناجح بالمحصلة العامة ورسب في مادتين وحصل على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين يتقدم بهاتين المادتين اللتين رسب بهما. وأوضحت التعليمات أنه يحق

للطالب الراسب بمادتين في الدورة الأولى ولم يحصل على ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم لامتحان الدورة الثانية الإضافية بهاتين المادتين فقط.

و لا يحق للطالب الراسب بأكثر من مادتين من مواد الدورة الأولى أن يتقدم لامتحانات الدورة الثانية الإضافية بأي حال من الأحوال.

ولفتت تعليمات الوزارة : أنه يمكن للطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والثانويات المهنية المطبقة في الوزارات جميعها لدورة عام ٢٠٢٠ م والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة تواجدهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية المسلحة من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة ٢٠٢٠ م التقدم لدورة ثانية إضافية بالمواد جميعها للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م حسب شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم /١١٨/لعام٢٠٢٠ م وفق الآتي:

أ- يتقدم الطلاب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى ٢٠٢٠م الذين كانوا موجودين في مراكز الحجر الصحي خلال فترة الامتحان بوثيقة تثبت ذلك مصدقة من وزارة الصحة مع طلب تسجيله للدورة الثانية الإضافية.ب- يتقدم طلاب محافظة إدلب المسجلون لامتحانات الدورة الأولى ٢٠٢٠ م الذين تم منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية في الدورة الأولى من قبل العصابات الإرهابية المسلحة لامتحان الدورة الثانية الإضافية.

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