البرلمان المكسيكي يرفض مخطط “إسرائيل” ضم أراضٍ فلسطينية

أكد البرلمان المكسيكي أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية مرفوض ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

ووفق وكالة وفا فإن البرلمان قال في بيان وقع عليه نحو 70 نائباً منهم رئيسة البرلمان ونائبها إن الإعلان الإسرائيلي لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية يهدد أسس “حل الدولتين” مطالباً حكومة المكسيك باتخاذ خطوات جادة ضد هذا الإعلان تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وأوضح النواب في بيانهم أنهم يضمون صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية والمؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في التاسع من أيلول عام 2019 وفي انتهاك سافر للشرعية والقوانين الدولية عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الأمر الذي قوبل بإدانات ورفض واسعين فلسطينياً ودولياً.

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