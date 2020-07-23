حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.. إطلاق حملة نظافة شاملة في محافظة اللاذقية

اللاذقية- صفاء اسماعيل

أطلقت محافظة اللاذقية اليوم حملة نظافة شاملة تستهدف كل قطاعات المحافظة من الشمال إلى الجنوب، وتشارك فيها جميع مؤسسات القطاع العام، وتستمر حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الخدمات والبلديات المهندس حسام خوري ل(تشرين): تم توزيع آليات الشركات العامة الإنشائية وفق حاجة الحملة مع إشراك رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات ومشاركة عمال هذه الوحدات في الحملة.

كما أشار خوري إلى أنه يشارك في الحملة كل من مديريات الخدمات الفنية، الزراعة، الإنشاءات العسكرية، الإسكان العسكري، الطرق والجسور، المشاريع المائية، الإنشاء السريع، الموارد المائية، البناء والتعمير، حيث وضعت كل مديرية آلياتها تحت تصرف الخدمات الفنية.

وأضاف خوري: مبدئياً تم تقسيم محاور العمل على الطرق الرئيسة والفرعية، حيث استلم فرع المواصلات الطرقية طريق كسب، طريق الاذقية- طرطوس، فيما استلمت مديرية الزراعة اوتستراد القرداحة- عقدة البصة- طريق الشاطىء، واستلمت الإنشاءات العسكرية أوتستراد اللاذقية أريحا الجديد، لافتاً ألى أن الآليات تدعم يومياً عمل الوحدات الإدارية في المدن والبلدات والقرى.

وأوضح خوري أنه تم اليوم إرسال ٤ قلابات إلى مجلس مدينة جبلة، و تريكس وقلابين إلى القنجرة، وبوبكات وقلاب على محور عمل طريق حلب القديم، وبوبكات وجرار وقلاب لمجلس مدينة اللاذقية حيث تم استهداف أحياء عين تمرة، سكنتوري، بستان السمكة، بستان الحمامي، فيما قامت الإنشاءات العسكرية بحملة نظافة في حيي الدعتور والرمل الجنوبي.

وأكد خوري أن اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يشرفون على سير الحملة وفق قطاعاتهم ومناطقهم مع إعداد تقارير يومية عن الأعمال التي تم تنفيذها.

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