جواد ديوب

أقامت وزارة الثقافة ندوتها الشهرية لتكريم قامات الفكر والإبداع في مكتبة الأسد الوطنية هذه المرة للحديث عن الراحل الشاعر بندر عبد الحميد (تولّد 1947 محافظة الحسكة- ورحل في بداية هذا العام 2020) والذي أصدر أول دواوينه “كالغزالة… كصوت الماء والريح” عام 1975 في عمر الثامنة والعشرين قبل أن يسافر عام 1979 إلى “المجر” لدراسة الصحافة، ثم عاد إلى دمشق ليعمل في مجال الصحافة السينمائية مؤسساً لسلسلة “الفن السابع” وأميناً لتحريرها، وليشارك في تأسيس مجلة “آفاق سينمائية” والعمل كمستشار للتحرير فيها.

ابتدأ الندوة الشاعر والمترجم عابد اسماعيل بمداخلة نقدية مسبوكة باحترافية عالية عنوانها “تكريس سلطة الدلالة” يقول فيها: “تقوم الشعرية لدى بندر عبد الحميد على خدمة المعنى والوفاء له حتى النهاية وليس نسفه أو الهروب منه. إذ على نقيض نزعات شعرية ارتبطت بالتجديد يسعى الشاعر إلى تكريس سلطة الدلالة وعلاقتها بمدلولاتها. لا تُغريه تلك الدعوات التي تدعو إلى تكريس سلطة البياض في النص أو ضرورة تكثيف الإحالات وإستراتيجية التداخل النصّي فالمعنى هو أسّ القصيدة وغايتها القصوى لذلك نراه يبتعد عن الغموض أو الترميز الشديد وينفر من الزخرفة البلاغية والصرفية ساعياً إلى تكريس سلطة شعرية أخرى تتكئُ إلى الوضوح والتلقائية”.

إذ يبني الدكتور إسماعيل شهادته على آخر دواوين الراحل بندر “حوار من طرف واحد” (الصادر عن دار المدى عام 2002) ويرى أن الشاعر الراحل “لا يقدم مونولوجاً على اعتبار أنه حوار تغطسُ فيه الرؤية الشعرية في بئر الاستبطان والتورية بل يجترح حواراً تُرى من خلاله ذات الشاعر مكشوفةً وعاريةً تستقبل العالم البرّاني بكل ضجيجه وتناقضاته وشوارعه وضحاياه. والمتكلّم في الكتاب مغامرٌ خبِرَ العالم وذاقَ طعمه. لا توجهه بوصلة الآيديولوجيا أو الشعار الجاهز رغم توظيفه الظاهر لها. بل يسير مسلحاً بسراب الحدس والبداهة”.

الباحث إسماعيل كثّف مداخلته بحيث يصعب الاقتباس أو الاقتطاع منها بما لا يشوّه بنيتها المعمارية النقدية لتجربة الراحل لكنه يوضّح لنا معنى التنسّك الظاهر عند بندر عبد الحميد فيقول بدقّة: “وإذ يهرب الشاعر بندر إلى عزلة مريبة في ديوانه “حوار من طرف واحد” فإنه لا يسعى إلى بناء برجٍ عاجي يحتمي خلفه. فالتنسّك هنا انخراطٌ في العالم إلى درجة المجون أحياناً. ناسكٌ يَرى ويُرى ويصبح الراصد والمرصود. يُراقبُ ما حوله “بعين ذئبٍ جريح في أرضٍ مزدحمةٍ بالعيون”. هذا المتكلم لا يرى نفسه في مرآة مهشمة، محدبة أو مقعرة. لأن أزمته الوجودية لا تقوم على التنافر مع العالم بقدر ما تقوم على التناغم والتآلف معه. يقول بندر: “جميل أنت كما أنت، أنظرُ إليكَ يعين نحاتٍ إغريقي أو شاعر بنفسجيٍّ هبط على الأرض في أوّل الربيع”.

فيما يقدّم لنا الشاعر سامي أحمد صاحب دار التكوين شهادته الرهيفة المعنونة بـ”أيها الجمال كم مرّة علينا أن نودّعَك” والمحمولة على وخزات الفقدان ولوعة الغياب. يقول: “يولد الشعراء ويموتون دون أن تُهلل زهرةٌ واحدة لميلادهم، ولا تلعلع زغردة قبر واحدة احتفاءً باحتضارهم. يولدون كغيرهم في المستشفيات الباردة بين أكداس الدم والضمادات. يموتون كباقي البشر الفانين ويمشي قلة في جنازتهم. فهل هو ثأر الزمن من تلك القلة التي ملأت الساحات ضجيجاً أم هي دعوة لإعادة النظر في الأوهام السابقة والانطواء على الذات؟”. الشاعر أحمد يغوص قليلاً في بنية الأعمال الشعرية للراحل بندر فيقول: “إن الهزائم المُرّة لا تدعُ مجالاً لخِيار. اللهم إلا في تبنّي مكاسبها والشعراء بما هم الأكثر رهافةً وحساسية لتقلبات الطقس قد تدفعهم إلى الطرف الأقصى حيث اليأس شاملٌ ومهيب وبطولي”. ويكمل كما لو أنه يناقض ما جاء على لسان الدكتور عابد اسماعيل حول البساطة عند بندر عبد الحميد، فيقول: “ثمة إعادة اكتشاف للحقيقة الفردية كتأمل واستبطان غير متكافئ للأشياء. والمجال الممكن لهذا الاستبطان هو النص الذي يشكل البؤرة الأكثر كثافة لاستيعاب الوجود واستنفاذه (…) وهنا تُعبّر القصيدة عن نفسها بلغة ساحرة متحركة تخاطب الأعصاب والحواس. هنا تكمن بنية القصيدة عن بندر عبد الحميد في حضور مفاهيم الترميز والتأويل التي تتيح لنصه التعدد حدّ الالتباس”.

لكن أحمد يرثي صديقاً شاعراً، فهو “شاعرُ الانقطاع عما هو سائدٌ ومُعمَّم. هو شاعر المفاجأة والرقص والذي يهدم كل حدّ ولا يبقي أمامه إلا حركة الإبداع ويُفجرها في جميع الجهات” ويقرأ لنا مرثيةً صغيرةً كمن يخاطب الغائب/الحاضر ويقول: “بندر عبد الحميد… نحنُ نعيش حياة مستقرة في هذه الحظيرة الواسعة. نغنّي بصمت ونرقصُ في الظلام..”.

ولعلّ خيط الحزن الخفيّ هو الناظم للأمسية لذلك يبوح لنا مدير الندوة إسماعيل مروة عن تفاصيل شخصية وجدانية حدثت معه زمن صداقته القصيرة بالراحل: “كنت في بدايات معرفتي للراحل على خطأ في تقييم وتقدير شخصية بندر العاطفية تجاهي رغم عدة زيارة مع الإعلامي مروان ناصح. لكن عندما أتاني ذات يوم هاتفٌ من بندر ذهبتُ إليه مع الصديق الشاعر سامي أحمد، ولأول مرة أجلس لأجد بندر يفتح اللابتوب ويسألني: ماذا تحب أن تسمع؟ وكان إحساسي لحظتها ممزوجاً بالخوف إذ لم نعهده يسألنا عن ذلك. فقلت له: أحبّ عبد الوهاب “كل دا كان ليه”. فأسمعني إياها بطيب خاطر مع أغنية أخرى لفايزة أحمد. ولأول مرة أقول له: أريد اشعارك مكتوبةً. لكنه كان يصرّ على أنها أشعار غير ذات قيمة. فقلت له سأكتب ما تقوله غداً إنك لا تحب شعرك. لكن لسبب ما تمّ تأجيل ما كتبته إلى اليوم التالي الذي يخبرني به صديقي سامي عن نبأ وفاة بندر. فقلت لسامي: من حُسن حظه أنه لم يقرأ ما كتبت. لكن من سوء حظّي أن يأتي يومٌ أكتب فيه تفاصيل هذا اللقاء المضمّخ بالحب والموسيقا بعد رحيله”.. وينهي مروة مداخلته بالقول “إن بندر سيتحول إلى لغز لدى كثيرين خاصة ممن يزيدون الحكاية والرواية. لكن بندر ومن خلال المعرفة البسيطة والحيادية. لا يسأل عن توجّه أيديولوجي لضيفه. ولا يناقش أي شيء من هذا القبيل. هو كونٌ من الحب في ذاته. وكان مُنصفاً برأيه في غياب الأشخاص وفي إعطائهم قيمتهم الحقيقية. بل غالباً ما كان يكتفي بالصمت والإصغاء”.

ورغم الغياب التام للحديث عن بندر عبد الحميد كواحد من أهم من عملوا في الصحافة السينمائية وفي تأليف الكتب عنها بسبب تعّذّر حضور الناقد عمار أحمد حامد الذي كان مقرراً أن يقدّم شهادة في هذا الخصوص إلا أنه من المناسب ربما أن نختم بما حاكه الدكتور عابد اسماعيل وفيه لمسة السينما السحرية بشكلٍ أو بآخر.

يقول اسماعيل: “يتوخى بندر القصيدةَ المرآة التي تستمد صفاءها من اللقطة السينمائية الخاطفة. بعيداً عن تعقيدات القص والمزج والمونتاج، ويسعى للجملة السهلة الواضحة التلقائية وإلى إعادة الاعتبار لعلاقة الدال بالمدلول بعد أن أصبحت موضع تساؤل وريبة. كأنه يؤسس للقصيدة التواصلية (communicative poet) التي تفتح نوافذها للقارئ/للناقد/ للمتذوق ولا ترتعب من نظريات النقد الحديثة. فتارةً ينقلنا إلى مناخ رعوي بريء مع آدم وحواء والأفعى. يعيدون كتابة سفر السقوط إلى الجنة الأرضية وتارةً يُسلط الضوء على عالم تقني مُعقد وغني بمجاعاته وطائراته. وبين تلك البراءة المفقودة وهذا الجحيم الحاضر يجد الشاعر أفقه الحيوي”.

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