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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 2 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 23 تموز 2020
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شريط الأخبار
لافروف: ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة والالتزام بميثاقها
وزارة الصحة: شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 174
وزارة الصحة: وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 35
وزارة الصحة: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584
اليونان محذرة أردوغان: سنقوم بالدفاع عن حقوقنا السيادية
المطالبة بلجنة طبية دولية للإشراف على الأسرى الفلسطينيين
واعظي: أمريكا والترويكا الأوروبية وراء فشل الاتفاق النووي
بعد اختبار ذاكرته .. ترامب يعتبر نفسه مؤهلاً لقيادة أمريكا
الأمن المصري يعتقل أفراد خلية إرهابية تُدار من تركيا
انخفاض كميات المياه الواردة من محطة علوك بسبب تحكم الاحتلال التركي بها
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على قرى في ريف الحسكة
برلمانيون أوروبيون يطالبون بفرض عقوبات على النظام التركي
أردوغان يدفع باتجاه الحرب.. فهل تقع المواجهة مع مصر في ليبيا؟
الأصابع التركية في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا
«نيو إيسترن آوت لوك»: «قيصر» يحمي المصالح الأمريكية ويستهدف لقمة عيش السوريين