ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي الليلة

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث ضمت القائمة 23 لاعباً، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويأمل يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، في اتخاذ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بزعامة “الكالتشيو”، موسماً تاسعاً على التوالي، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أدينيزي المتواضع.

ويدخل يوفنتوس اللقاء برصيد 80 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتلانتا، قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، بينما يقبع أودينيزي في المركز الـ16 بـ36 نقطة، ويطمع بنقطة واحدة على الأقل لتعزيز حظوظه في البقاء.

وتضم قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي كل من تشيزني، بنسوليو، بوفون، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوكولو، روغاني، ديميرال، ميراليم بيانيتش، آرون رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، موراتوري، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادرادو، دوجلاس كوستا، فيديريكو بيرنارديسكي، أوليفيري، زانيماكيا، وأوريوني.

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