راموس يتلقى عرضاً مغرياً

تناقلت وسائل إعلام إسبانية أنباء عن تلقي قائد نادي ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، عرضاً مغرياً للرحيل عن الفريق الملكي.

وأورد موقع “ديفينسا سينترال”، في تقرير له، أن أندية صينية قدمت عروضاً مادية ضخمة من أجل إقناع راموس بالانتقال إلى الدوري الصيني لكرة القدم.

وأوضح التقرير أن الأندية الصينية ( لم يتم الكشف عنها)، على استعداد لدفع 22 مليون يورو كراتب سنوي لراموس، حال ضمه مجاناً، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في حزيران 2021.

وأشار التقرير إلى أن الأندية الصينية، تسعى للتعاقد مع صاحب الـ34 عاماً بأي ثمن، لأنها تدرك أهمية انتقال نجم كبير بحجم راموس إلى دوري بلادها.

ويتقاضى راموس حالياً 13 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، وبالتالي فإن هناك فارقاً كبيراً، حال انتقاله إلى الصين.

ومن المقرر أن يستمر راموس بقميص ريال مدريد حتى نهاية عقده صيف العام 2021، على الرغم من أنه لا يستبعد تمديد هذا العقد لعام آخر على الأقل.

وقضى راموس في الموسم المنقضي، واحدة من أفضل فتراته في النادي الملكي، إذا خاض معه 35 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 11 هدفاً، ليسهم في تتويج الريال بلقب “الليغا” للمرة الأولى منذ 2017.

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