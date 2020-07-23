الصناعات الاستخراجية تحظى بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات

ديمة صابر

أوضح مدين دياب_ مدير هيئة الاستثمار السورية أنه وبالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية عن منح فرصة نوعية لقطاع الصناعات الاستخراجية في محافظة اللاذقية( منطقة البسيط) من خلال البدء بتصنيع مواد أولية بديلة عن المواد المستوردة، لتغطية حاجة القطر البالغة ٧٥ الف طن سنوياً بحيث تقدم الفرصة احتياطياً يصل إلى /2.5/ مليون طن، لإنتاج الفلدسبار من مادة السيانيت النفيليني، والتي تحتوي على الفلدسبار القلوي والألوميني مما يجعلها بمواصفات مناسبة للصناعة كمادة أولية بديلة عن الفلدسبار المستورد بنسب ومعايير مختلفة تتراوح في خلطة المواد الأولية بين ( 20% -40% ) في السيراميك والخزف، و(25%) في البورسلان، والأدوات الصحية، و( 15% ـ 20% ) في الزجاج، وذلك بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتوفير القطع الأجنبي، وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ في حال جرى تشميلها بأحكامه، كما تعد من الأنشطة المدعومة بحوافز وتسهيلات برنامج إحلال.

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