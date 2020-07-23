التربية تصدر برنامج امتحان الدورة الثانية الإضافية للشهادة الثانوية المهنية

أصدرت وزارة التربية برنامج امتحان الدورة الثانية الإضافية للشهادة الثانوية المهنية بفروعها كافة “الصناعية، التجارية، النسوية” للعام 2020.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه على الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moed.gov.sy

وكانت وزارة التربية أصدرت أمس الـ 22 من تموز الجاري برنامجي امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لعام 2020.

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