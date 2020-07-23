بايرن ميونخ يجري محادثات إيجابية مع ألكنتارا

كشف نادي بايرن ميونخ عن تغييرات محتملة في قوامه الأساسي قد يشهدها الموسم المقبل، بعد مفاوضاته غير الناجحة لتجديد عقود اثنين من نجوم الفريق، حتى الآن.

وأبرز موقع “سبورت 1” تصريحات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، بشأن مستقبل لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا.

وقال رومينيجه: حسن صالح حميديتش (المدير الرياضي) أجرى عدة محادثات مع تياجو، وكانت إيجابية للغاية.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد برغبة ليفربول العارمة في الظفر بتوقيع الدولي الإسباني، بناء على طلب المدرب الألماني يورجن كلوب.

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