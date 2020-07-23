واعظي: أمريكا والترويكا الأوروبية وراء فشل الاتفاق النووي

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن السبب في فشل الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية يعود إلى استمرار الحظر الأمريكي الجائر وعدم تنفيذ التعهدات من قبل الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال واعظي في تغريدة على تويتر اليوم: إن التصريحات الصحفية لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول الاتفاق النووي وتأكيده على تنفيذ التعهدات من جانب إيران حتى في مرحلة ما بعد انسحاب أمريكا اللاقانوني منه وقلقه بشأن انهيار هذا الاتفاق كانت موضوعية ومعبرة.

وأشار واعظي إلى أن أمريكا والترويكا الأوروبية تتحملان المسؤولية بشأن المخاطر والتداعيات الناجمة عن فشل الاتفاق.

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