أوناي إيمري مدرباً لفياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني رسمياً تعيين أوناي إيمري مدرباً للنادي خلفاً للإسباني خافيير كاييخا.

ونشر موقع فياريال الرسمي على الإنترنت خبر التعاقد مع إيمري مدة ثلاث سنوات حتى صيف عام 2023.

وكان النادي أعلن منذ يومين إقالة خافيير كاييخا من منصبه كمدرب للفريق بالرغم من شغل الفريق المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

وسبق للمدرب إيمري العمل في الدوري الإسباني مع ألميريا وبعدها فالنسيا وكانت محطته الأبرز مع إشبيلية حيث نجح في الفوز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات على التوالي.

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