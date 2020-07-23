بعد اختبار ذاكرته .. ترامب يعتبر نفسه مؤهلاً لقيادة أمريكا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل الاختبار المعرفي الذي قال إنه برع فيه بما في ذلك تحدي الذاكرة المكون من خمس كلمات مشيراً إلى أن هذا الاختبار أثبت أن لديه القدرة الذهنية لقيادة الولايات المتحدة.

وقال ترامب في حديث لتلفزيون فوكس تي في إن الاختبار تضمن ترداد خمس كلمات هي شخص وامرأة ورجل وكاميرا وتلفزيون لأكثر من مرة لفحص الذاكرة لديه، موضحاً أن القائمين على الاختبار دهشوا من قدراته بينما اعتبر هو أن ما قام به كان نتيجة وجود ذاكرة جيدة وامتلاك القدرة الذهنية.

وتعزيزاً لادعاءاته دعا ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه حالياً في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل إلى إجراء اختبار مماثل.

وسرعان ما أثارت المقابلة السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قالت سارة كوبر التي تقلد شخصية ترامب واشتهرت بالمحاكاة الساخرة لأبرز تغريداته “أنا حقا لا أستطيع مجاراته”.

وكان ترامب خضع لفحص قدرات عقلية بعد مطالبة العديد من الأطباء النفسيين والخبراء بإجراء مثل هذا الفحص للتأكد من احتمال إصابته بمرض الخرف وقدرته على إدارة الوضع في الولايات المتحدة بعد القرارات والمواقف المتهورة التي اتخذها وأدت إلى أزمات داخلية وخارجية عدة عانت منها الولايات المتحدة.

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